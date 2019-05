La Marsica celebra il primo maggio con approfondimenti sul mondo del lavoro e momenti di festa

Luco dei Marsi. Primo maggio nella Marsica per festeggiare insieme diritti dei lavoratori e capire meglio cosa accade in questo particolare settore. Come da tradizione oggi a Luco dei Marsi il comitato per la festa del primo maggio, il comune di Luco dei Marsi, la Cgil e la Cgil Spi hanno organizzato la tradizionale festa che si aprirà alle 9 con il concerto della banda “Luco dei Marsi” che percorrerà le vie del paese. A seguire ci sarà l’apertura 9.30 dello spazio dedicato bambini dalla Spi – Cgil e dall’Auser in piazza Umberto I.

“La nostra Europa lavoro, diritti, stato sociale” è il tema del dibattito che vedrà la partecipazione di Carmine Ranieri segretario generale Cgil Abruzzo e Molise, del sindaco Marivera De Rosa, di Francesco Marelli, segretario generale della Cgil provincia dell’Aquila e Orante Venti, segretario provinciale dello Spi – Cgil. Coordinerà i lavori Camillo Cherubini presidente del comitato primo maggio. Alle 12 poi ci sarà l’inaugurazione della mostra di pittura del primo maggio “I colori del lavoro e della solidarietà” organizzata dall’amministrazione comunale.

Il pomeriggio i bambini potranno tornare a giocare in piazza a partire dalle 15.30, mentre alle 17 ci si ritroverà per la presentazione a cura di Monica Santellocco della mostra di pittura che resterà aperta fino al 5 maggio. Nel corso della festa saranno presenti le associazioni di volontariato Auser e Unicef.

Primo maggio in piazza Ara dei Santi a Collelongo. In occasione della festa del lavoro l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato una mattinata di approfondimento e un pranzo all’aperto. L’appuntamento è per questa mattina alle 11.30 in piazza per un dibattito sul mondo del lavoro. Interverranno il sindaco Rosanna Salucci, i sindacalisti Luigi Abruzzo e Monica Di Cola e il direttore della Cna di Avezzano Fabrizio Bellisari. Subito dopo si andrà tutti a pranzo.

Ad Avezzano a partire dalle 18 a L’Aia dei musei andrà si terrà la presentazione del libro “Io solo quel suono. Il flauto d’oro della nuova musica omaggio a Severino Gazzelloni nel centenario della nascita”. A curare la presentazione del libro sarà l’autore il maestro Paolo Totti, fondatore e direttore dell’orchestra Flauti di Toscanini.