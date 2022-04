Primo maggio, grande attesa per il concerto dei “Mars Ensemble Trio” a Forme

Massa d’Albe. Grande attesa per il concerto dei “Mars Ensemble Trio” nella chiesa di Forme, la frazione di Massa d’Albe. Il mese di Maggio si apre nella comunità di Forme all’insegna della musica tematica, un concerto mariano nel mese dedicato alla devozione alla Madonna per aiutare i fedeli formesi e non solo, a vivere e riscoprire la tradizione e la devozione a Maria.

“Sono fiducioso e sicuro che gli artisti, con la loro bravura e professionalità daranno un tocco di novità e ci aiuteranno a pregare meglio in questo contesto di secolarizzazione e indifferenza religiosa” ci dice il parroco don Antoniu Petrescu. “In fondo, anche San’Agostino insegna che chi canta bene prega due volte” aggiunge il sacerdote.

Appuntamento a domenica 1 Maggio, alle ore 18 con i tre musicisti marsicani dell’ Ensemble composto dal soprano Chiara Tarquini, dalla pianista Valentina Di Marco e dal clarinettista Paolo Giordani. Il Mars Trio, nato nel 2018, svolge un’ampia attività concertistica e vanta collaborazioni in recital teatral-musicali con grandi nomi dell’arte, tra i quali l’attore Edoardo Siravo. Un pronto ritorno in scena per il trio, dopo il successo del concerto pasquale a Ovindoli.

Ingresso libero.