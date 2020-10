Primo consiglio comunale in città a porte chiuse, Di Pangrazio giura con fascia tricolore e mascherina

Avezzano. Primo consiglio comunale a porte chiuse per Di Pangrazio. Il neo sindaco della città di Avezzano entrerà ufficialmente domani nella sala consiliare allestita per l’occasione al castello Orsini per un’assise che non potrà essere festeggiata nel migliore dei modi. A causa dell’emergenza coronavirus i lavori saranno a porte chiuse e nessun rappresentante istituzionale o familiare dei neo consiglieri potranno assistere.

I lavori saranno presieduti da Stefano Lanciotti, scelto perchè è quello che ha ottenuto più voti personalmente e più voti di lista. L’onore di aprire il consiglio sarebbe toccato ad Alfredo Mascigrande, candidato della Lega, che però è risultato positivo al coronavirus ed è in quarantena.

Il sindaco Di Pangrazio giurerà davanti al consiglio comunale, con fascia tricolore e mascherina, si passerà poi all’elezione del presidente del consiglio, dei vice e della commissione elettorale. La presidenza andrà all’avvocato ed ex assessore Fabrizio Ridolfi che sarà affiancato, per quanto riguarda la maggioranza, dal vice presidente vicario Cristian Carpineta, ex consigliere. L’opposizione poi dovrà esprimere il proprio nome e quello del presidente della commissione vigilanza.

Per quanto riguarda la commissione elettorale dovranno essere eletti due membri della maggioranza e uno della minoranza. La maggioranza punterà su Alessandro Pierleoni, ex consigliere comunale, ed Ernesto Fracassi. Durante il consiglio, poi, ci sarà anche la surroga di un consigliere. Dopo la presentazione della giunta il vice sindaco Domenico Di Berardino si dimetterà e al suo posto entrerà Concetta Balsorio.