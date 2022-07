La Clinica Di Lorenzo organizza il primo cardiotorneo di Padel ad Avezzano

Si è svolto il primo cardiotorneo di padel, organizzato dalla Casa di Cura Di Lorenzo, insieme ai giovani medici della scuola di specializzazione in cardiologia dell’Università dell’Aquila, mercoledì 13 luglio presso lo Sporting Cat di Avezzano.

Lo scopo è quello di mandare un messaggio alla popolazione sugli effetti benefici dell’attività fisica che viene ormai considerata, da tutte le linee guida Nazionali ed Internazionali, come una terapia per la riduzione di tutti i fattori di rischio cardiovascolari. Infatti, un’attività aerobica, eseguita in maniera costante, continuativa e controllata, porta nel tempo ad una riduzione di tutti i fattori di rischio cardiovascolare: riduce i valori di pressione arteriosa sistolica e diastolica, riduce il colesterolo totale e il colesterolo cosiddetto ‘cattivo’ ovvero l’LDL e aumenta i valori di colesterolo hdl, meglio noto come ‘colesterolo buono’, andando infine a ridurre la crescita delle placche aterosclerotiche.

Come ben noto, le malattie cardiovascolari, in particolare l’infarto del miocardio e l’ischemia cerebrale, rappresentano la prima causa di morte al mondo. Uno stile di vita corretto, basato su una dieta equilibrata, abolizione delle abitudini di vita sbagliate, come il fumo di sigaretta, insieme ad un’attività fisica costante e moderata, porta ad una modifica del profilo di rischio individuale ed a una riduzione del rischio di andare incontro a patologie serie come l’infarto e l’ictus.

L’obiettivo di questa prima edizione del Cardiotorneo è stato proprio quello di dimostrare che i medici cardiologi sono in prima linea nella prevenzione cardiovascolare. Il messaggio che si vuole lanciare è di stimolare la popolazione ad eseguire regolarmente attività fisica, dopo opportuni controlli medici, al fine di ridurre la sedentarietà e il peso corporeo, in particolare in un momento storico in cui la pandemia da covid 19 ha influenzato negativamente il nostro aspetto psicologico, fisico e sociale.

Mens sana in corpore sano!!!