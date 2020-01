Primi giorni dell’anno tra eventi e concerti nella Marsica, ecco tutti gli appuntamenti in programma

Avezzano. Primi giorni dell’anno tra eventi e concerti nella Marsica. Torna di nuovo in piazza Risorgimento l’animazione per i bambini. domani e venerdì dalle 17 alle 19 ci sarà “Elfylandia” con baby dance, giochi, mascotte, laboratori creativi e tanto divertimento per i più piccoli. La Pro Loco organizza una mostra “Rosario degli Artisti” aperta da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio. L’esposizione sarà allestita nella sede di via Corradini e curata dall’associatio Minervae. Un progetto artistico che punta sulla conoscenza delle icone sacre a tema mariano presenti e scoperte sul territorio nella Marsica e non solo.

A Celano l’anno nuovo verrà aperto con il tradizionale concerto della banda città di Celano all’auditorium Fermi domani a partire dalle 17. Giovedì invece alle 15.30 proiezioni del cartone animato “Melody time” nella sala conferenze dell’auditorium e alle 17 spettacolo per bambini con “Enrico pro show”.

Venerdì 3 gennaio alle 17 all’Aia dei Musei , in collaborazione con il Comune di Avezzano, Cesare Letta regalerà alla città l’emozione di conoscere due importantissime iscrizioni degli antichi Marsi del III secolo a.C. Il professore terrà infatti una conferenza dal titolo “Prove di scrittura” aperta a tutti. Sempre venerdì alle 18.30 nel teatro San Rocco di Avezzano andrà in scena “Canto di Natale”. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Il volo del coleottero Teatro Musica vede la presenza in scena di Alessia Tabacco e Francesco Sportelli, anche autore delle canzoni e delle musiche originali, la regia di Mario Fracassi e le illustrazioni originali di Valentina Di Camillo.

Sabato 4 gennaio, alle 16.30, nella sala consiliare del Comune di Luco dei Marsi, si terrà una conferenza dal titolo “Etiam in nocturna quiete – I Marsi e l’incantamento dei serpenti nel mondo antico”. L’evento, curato dal professor Eros Grossi, si trova all’interno degli eventi natalizi promossi dall’amministrazione comunale. Sempre sabato alle 16.30, nella sala riunioni dell’ex Arssa, a palazzo Torlonia, ci sarà la presentazione del libro “Sogni di un uomo” di Soumaila Diawara, a cura del Centro Studi Marsicani con il patrocinio dell’Unicef e alle 18 nella chiesa San Rocco, si terrà il concerto “Aspettando l’Epifania”, a cura del coro “Le Collanelle” diretto dal maestro Orante Bellanima.