Primi focolai di processionaria nella pineta di Avezzano, Di Bastiano: bisogna fare presto ed eliminarli

Avezzano. Il 2019 ha portato la processionaria ad Avezzano in largo anticipo. Il primo nido è stato avvistato in via Silone il 14 febbraio, l’anno passato la prima segnalazione pervenne al centro giuridico il 2 marzo. “La processionaria è già lì pronta ad aggredire la nostra pineta, la stagione si presenta ancor più eccezionale dell’anno passato, sembra che tutto sia in anticipo, cosi anche la processionaria in pineta sta anticipando i suoi tempi come al solito il primo nido in via Silone”, ha spiegato il responsabile del centro giuridico, Augusto Di Bastiano, “con il buon tempo vedremo il moltiplicarsi di questi nidi. E’ bene ricordare che le larve hanno il corpo ricoperto di peli estremamente urticanti. Si spostano sempre in lunga fila indiana (in processione).

Si nutrono degli aghi dei pini provocando molti danni: defoliazione del pino, indebolimento dell’albero. Il trattamento con i feromoni è una soluzione al 100% ecologica per eliminare questo insetto dannoso. Il principio è di imitare le sostanze volatili emesse dagli insetti femmine (feromone femminile) al fine di giocare un ruolo di riconoscibilità e di attrazione sessuale sui maschi. Questi sono attirati e si fanno intrappolare e eliminare. In questo modo si evita l’accoppiamento, la riproduzione e quindi la deposizione delle uova”.