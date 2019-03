Primarie Pd: come votare e dove votare. Ecco i seggi aperti nella Marsica e nella provincia dell’Aquila

Avezzano. Primarie Pd: si sceglie il nuovo segretario. Domenica, dalle 8 alle 20, tutti i cittadini dai 16 anni in su, potranno votare per alle primarie del Partito democratico. Tre i candidati in campo: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Nella provincia dell’Aquila sono diversi i seggi allestiti dove gli elettori, anche non iscritti al Pd, potranno esprimere la loro preferenza pagando 2 euro per far fronte all’organizzazione.

Bisognerà portare con sé il documento di identità e la tessera elettorale, che serve a verificare se il seggio è giusto. Il voto si esprime tracciando un unico segno su una delle liste di candidati. Votando il candidato segretario si vota automaticamente anche la lista a lui collegata con i delegati che entreranno a far parte dell’assemblea nazionale.

I fuori sede, gli studenti, e coloro che vorranno votare non nel loro seggio di appartenenza dovranno essersi iscritti sul sito www.pdprimarie2019.it.

Ecco i seggi aperti nella Provincia dell’Aquila