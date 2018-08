Primaria Mazzini, stanziati 160 mila euro per la progettazione dell’adeguamento strutturale

Avezzano. L’assessore all’Edilizia Scolastica Chiara Colucci rende noto che il Comune di Avezzano è risultato assegnatario di un finanziamento per la progettazione dell’adeguamento strutturale della scuola primaria “Mazzini” per un importo di 160mila euro. L’istanza era stata inoltrata dall’Ufficio Tecnico in risposta ad un bando del MIUR dello scorso 28 marzo. L’architetto Sergio Pepe, del Settore IV spiega: “Il finanziamento consentirà di predisporre il progetto esecutivo per l’adeguamento strutturale dell’edificio scolastico che è un elemento fondamentale per la successiva richiesta di finanziamenti per la realizzazione degli interventi necessari. Tale finanziamento, unito a quelli recentemente concessi dal Cipe, consente di completare un altro importante passo verso il completamento del programma di messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica del Comune, completamento che adesso appare concretamente raggiungibile”.

Ultime Notizie