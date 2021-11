Prima nevicata a Civitella Roveto, attivato e approvato il piano neve per garantire la viabilità

Civitella Roveto. L’amministrazione comunale di Civitella Roveto ha predisposto, in vista delle prime nevicate, il piano neve approvato dalla Giunta a metà novembre.

“Quando nevica”, spiega il sindaco, Pierluigi Oddi, “occorre che tutti mettano in pratica un insieme di azioni per muoversi in sicurezza. Si tratta di uno strumento indispensabile, necessario ad attivare mezzi e uomini, coordinati dall’Ufficio tecnico comunale e dalla Polizia Locale, per garantire la viabilità in caso di precipitazioni nevose”.

Nel piano, infatti, sono stati individuati tempi e modalità di pulizia delle strade, gli accessi a scuole, centri sociali e civici, alle principali fermate degli scuolabus e nei passaggi pedonali. Nel documento viene anche specificato quando e come verrà sparso il sale sulle strade pubbliche.

“Nel Piano”, conclude, “sono previste anche le raccomandazioni alla popolazione, perché l’efficienza e l’efficacia delle azioni previste dal “Piano neve” dipendono non solo dall’impegno delle strutture pubbliche di servizio direttamente coinvolte, ma anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini, nonché indicazioni di comportamento per gli automobilisti e gli abitanti (che saranno oggetto di specifiche prossime comunicazioni). Con la prima neve del 29 novembre, il piano è stato testato ed è risultato pienamente efficiente”.