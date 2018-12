Prima neve in Abruzzo: rallentamenti su autostrada A24, scuole aperte nell’Aquilano e nella Marsica

Prima neve in Abruzzo e sulle strade principali della Regione, tra cui A24, nel tratto tra L’Aquila e Teramo. Il traffico ha subito rallentamenti ma non ci sono stati disagi e interruzioni. Nelle prime ore del mattino la velocità di percorrenza si aggirava attorno ai 40 chilometri orari. Al lavoro sulle principali arterie spazzaneve e spargisale.

La neve ha interessato soprattutto le aree dell’Abruzzo interno. Imbiancate anche le strade di comuni a bassa quote. Nelle località di montagna in alcune zone la neve a superato i 50 centimetri e le previsioni parlano di nuove precipitazioni nevose per le prossime ore.

Le scuole nella Marsica sono rimaste aperte. La neve caduta nei Comuni Marsicani che si trovano a quote più alte non hanno creato disagi alla circolazione dei mezzi pubblici. Stesso discorso per L’Aquila. A seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici e valutazioni congiunte intercorse fra il settore Protezione civile e Polizia municipale del Comune dell’Aquila, i quali hanno ritenuto che la situazione non sia tale da determinare l’assunzione di provvedimenti, il sindaco, Pierluigi Biondi, ha inteso di non procedere alla emanazione di ordinanza per la chiusura delle scuole. Gli istituti di ogni ordine e grado del capoluogo, pertanto, rimangono aperti mentre già dalle prime ore della giornata sono in azione uomini e mezzi dell’ente per dare attuazione al Piano neve comunale.