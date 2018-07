Prima infanzia, visita alle strutture. In corso consegna voucher per famiglie, a breve bando per riduzione 2018/19

Avezzano. Conoscere da vicino la realtà delle strutture accreditate dal Comune di Avezzano che erogano servizi educativi per la prima infanzia, a tutela dei bambini e degli operatori. Con questo spirito l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Colucci, accompagnata dalla dirigente del Settore Sociale, Maria Laura Ottavi, dalle sue collaboratrici e dal professore Francesco Barone, professionista della materia, ha fatto visita ad alcuni dei centri dove ogni giorno mamme e papà lavoratori, lasciano i propri bimbi alle cure di personale specializzato. Vanno avanti la pianificazione degli interventi e le verifiche sul posto dell’idoneità dei locali e della qualità dei servizi offerti nelle strutture che si impegnano a mantenere standard di qualità che permettono loro l’accreditamento comunale.

Intanto è anche iniziata la consegna dei voucher ai responsabili dei centri, i cui beneficiari saranno le famiglie che hanno risposto al bando scaduto lo scorso marzo. In totale sono 65 i nuclei che riceveranno il rimorso per l’anno educativo conclusosi il 30 giugno, possibile grazie a un progetto realizzato dall’amministrazione a guida del sindaco Gabriele De Angelis, cofinanziato dalla Regione Abruzzo. A breve sarà pubblicato il prossimo bando che permetterà le riduzioni per l’anno 2018/2019.