Prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, la clinica di Lorenzo partecipa all’evento organizzato dal ministero

Avezzano. Oggi si celebra la prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, promossa dal ministero della salute, dalla commissione salute della conferenza regioni e province autonome, dall’istituto superiore di sanità (ISS), dall’agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, come previsto nell’art.1 della Legge 24 del 2017, la giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro paese con direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, su proposta del ministro della salute e in accordo con la commissione salute della conferenza delle regioni e province autonome, aderendo alle indicazioni dell’organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La casa di cura Di Lorenzo parteciperà alla Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita tramite la divulgazione di materiale informativo per il paziente al fine di informare gli utenti sul tema della ‘Sicurezza delle cure’: cos’è, quali sono i danni derivanti dalla non attuazione di un adeguato sistema di sicurezza e quali sono i principali settori strategici di azione per ovviare al danno. Il materiale divulgativo è consultabile in italiano sul sito della casa di cura, ed in inglese è scaricabile dal seguente link : https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019

La data, il 17 settembre di ogni anno, coincide, infatti, con la giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), promossa a livello internazionale dall’OMS e anch’essa alla prima edizione nel 2019, che prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e la simbolica illuminazione in colore arancione di monumenti nazionali dei singoli Paesi aderenti.

Per quanto riguarda l’Italia, il Ministero della Salute, in accordo con gli altri enti organizzatori della giornata nazionale, illuminerà di arancione un monumento di Roma: la piramide Cestia. L’accensione delle luci è a cura di Acea.