Prima edizione di “Terremerse” ad Avezzano: programma completo dal 14 al 21 luglio

Avezzano. Prenderà il via domani, 14 luglio, la prima edizione di “Terremerse”, il festival musicale dedicato alle arti a 360 gradi che si terrà nella cornice di Piazza Torlonia fino al 21 luglio. Ideato dalla pianista abruzzese Emilia Di Pasquale, anche direttore artistico, la manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Arteficio, in collaborazione con Impressione – studio creativo, e patrocinata e cofinanziata dal Comune di Avezzano e AMPP.

Sostenere espressioni artistiche di alto profilo, favorendo la diffusione della cultura musicale e teatrale, incentivare il turismo culturale locale, anche attraverso la promozione di prodotti IGP del territorio e percorsi tematici strutturati, valorizzare il centro cittadino e le attività commerciali del territorio sono alcuni degli obiettivi del festival che aspira anche a ricreare dei momenti di aggregazione sociale.

Si partirà quindi giovedì 14 luglio (21.30) con il Galà di apertura che sarà condotto da Luca Di Nicola per un taglio del nastro davvero esclusivo. Durante la serata si potrà anche apprezzare il dettagliato allestimento a cura di Annalisa Fegatilli. Si proseguirà venerdì 15 luglio (21.30) con il concerto evento “Somebody to love – Omaggio alle musiche dei Queen”, proposto dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta da Roberto Molinelli.

Sabato 16 luglio (21.30) sarà di scena “Illusioni, magia e mentalismo”, spettacolo del Mentalista Matteo Filippini e del Trasformista Luca Lombardo, mentre domenica 17 luglio (21.30) un omaggio a Domenico Modugno con “Meraviglioso”: in scena un attore – cantante, un quartetto d’archi e sezione ritmica, che rievocheranno attraverso suoni, canzoni, monologhi ed immagini un viaggio con l’artista, con i suoi personaggi e con quelli che a sua volta sono stati suoi maestri e punti di riferimento.

“Vissi d’arte. Vissi per Maria” è il titolo, invece, dello spettacolo omaggio a Maria Callas che sarà rappresentato lunedì 18 luglio (21.30), realizzato in occasione del centenario della sua nascita. Attraverso una sofisticata tecnica d’ingegneria acustica e di estrapolazione della voce, lo spettacolo consentirà di ascoltare la voce del soprano mentre il trio suonerà dal vivo in perfetta sincronia. Un esperimento unico di isolamento della voce per far rivivere le emozioni di un timbro indimenticabile, di un virtuosismo canoro mai visto prima.

Martedì 19 luglio (21.30) gli “Artisti in Movimento” illumineranno i giardini di Piazza Torlonia con Light Parade, Musica e Caricature. Mercoledì 20 luglio (21.30) il festival si sposterà, invece, in Piazza Risorgimento con i “Vivaldi Metal Project” per accogliere le sonorità straordinarie del gruppo internazionale di symphonic-metal. Gran finale giovedì 21 luglio (21.30) con “Guests” in cui Ayoub & Manuel, fondatori della scuola di danza Myda, si esibiranno in Piazza Torlonia con performance di Break Dance e Hip Hop. Special guest della serata Crytical, direttamente dal talent di Maria De Filippi, “Amici”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, ad eccezione della serata del 15 luglio.

È pertanto consigliata la prenotazione

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno al Castello Orsini

Info e contatti: [email protected] – 338/7370796

Facebook: Terremerse – music & performance festival