Prima edizione del “Trofeo sul Lago”, arcieri a Ortucchio nella suggestiva cornice di Pozzo di Forfora

Ortucchio. Nella splendida cornice boschiva della località Pozzo di Forfora a Ortucchio nelle giornate del 24 e del 25 Aprile 2022, si è svolta la prima edizione del “Trofeo sul Lago”.

“Due competizioni interregionali 3D di tiro con l’arco organizzate dalla neo-società arcieristica asd Arcieri sul Lago di Ortucchio (13044), guidata dall’attuale presidente Giancarlo Colantonio assieme agli altri membri della società i quali, con passione e dedizione, hanno dedicato se stessi alla buona riuscita delle gare”, scrive Lavinia Di Profio, segretaria nella società Arcieri Sul Lago, “nonostante il tempo non abbia regalato le sue due giornate migliori, i numerosissimi arcieri iscritti hanno comunque gareggiato con volontà, divertimento e soprattutto con la consapevolezza di godere della vista di uno dei posti più belli che contraddistingue la Marsica, ovvero Ortucchio con il suo Castello Piccolomini, aperto dalla Pro loco Ortigia a tutti gli arcieri, e la località montana dove si sono svolti i tiri 3D, validi per la qualificazione ai Campionati Italiani 3D 2022, come da Calendario Federale.

Dopo la distribuzione degli omaggi con prodotti locali, gli arcieri hanno dato inizio alla competizione, per poi finire con le premiazioni al castello dove, le dame e i cavalieri dell’Associazione di rievocazione storica, “Leone Rosso” di Celano, li hanno premiati e intrattenuti con impavidi spettacoli di scherma medioevale. Le giornate si sono concluse quindi con ricchi premi e larghi sorrisi con la consapevolezza di rivedersi il prossimo anno con un’altra avvincente competizione all’insegna della buona compagnia e di tanto spirito sportivo”.

“Si ringrazia il sindaco e il paese di Ortucchio per la disponibilità e la calorosa accoglienza, così come la Pro loco Ortigia e la sua presidente Nelia Contestabile e tutti gli sponsor che hanno gentilmente contribuito alla realizzazione di questo evento”, conclude Di Profio, “si informa inoltre che nel mese di maggio, la società Arcieri sul Lago sarà felice di iniziare le lezioni di tiro con l’arco anche per gli studenti di scuola superiore di primo grado nel plesso scolastico di Ortucchio, di Lecce e di Gioia dei Marsi, in orario curricolare.

Info: [email protected]