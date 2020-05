Prima a tutta velocità tra le vie del paese, poi scende dall’auto nudo: panico a Capistrello

Capistrello. Prima a tutta velocità tra le vie del paese, poi scende dall’auto in mutande. E’ quanto accaduto la scorsa sera a Capistrello dove un giovane di Civitella Roveto, 26 anni, ha scatenato il panico. Alla fine il giovane è stato bloccato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza, ma anche per aver violato il decreto per il contenimento della pandemia.

Secondo la ricostruzione, il giovane era alla guida della sua auto in stato di ebbrezza alcolica. Ha percorso le strade del centro a tutta velocità rischiando di finire contro altre auto, oppure di schiantarsi contro un muro. Poi a un certo punto ha fermato la macchina ed è sceso, mettendosi a camminare nel centro abitato del paese, arrivando davanti alla farmacia. Ha anche chiesto un caffè al bar.

Alla fine è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei militari dell’Arma che lo hanno immobilizzato il giovane marsicano che è stato portato in caserma e sottoposto ad alcoltest e denunciato.