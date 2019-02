Prg: ok del consiglio comunale alla linea di condivisione con i cittadini. Meno poteri all’Urban center

Avezzano. Un consiglio comunale animato ha dato l’ok alla massima condivisione del piano regolatore generale con i cittadini. Gli otto punti all’ordine del giorno previsti per oggi hanno tenuto i consiglieri nella sala consiliare per diverse ore. L’attenzione si è concentrata tutto sul piano regolatore generale e sul coinvolgimento dell’Urban center in questo ambito. Già in settimana l’opposizione aveva manifestato la sua contrarietà e sulla vicenda era stata fatta recapitare anche una lettera anonima ai consiglieri per spingerli a dire no alla partecipazione attività in tutto ciò che riguardava il prg.

In serata è arrivato poi un emendamento proposto dai consiglieri comunali Alessandro Pierleoni, Leonardo Rosa, Giancarlo Cipollone e Alberto Lamorgese con il quale si è trovata una sintesi. Di fatt o i consiglieri hanno proposto di estendere a ogni cittadino e alle più moderne tecnologie, la massima condivisione di un piano strategico di fondamentale che la città aspetta da anni. L’emendamento ha trovato la più ampia condivisione nella maggioranza. La discussione è andata avanti per diverso tempo e ha trovato la contrarietà assoluta dell’opposizione.