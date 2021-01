Prevista per domani l’interruzione elettrica a Collelongo, ecco le vie interessate

Collelongo. E’ prevista per la giornata di domani, venerdì 8 gennaio, dalle 14 alle 17.30, l’interruzione dell’energia elettrica per consentire lo svolgimento di alcuni lavori in paese. Queste le strade interessate: Via Ara Cerone, Via Ara dei Santi, Via Vigne, Via del Grano, Via Canapine, Via Aia Maiocca, Via Circonvallazione Orientale, Piazza Porta Jò, Via Archippe, Via Chiusa Maussier, Via Ragazzi del ’99, Via Sanità, Piazza Ara dei Santi. Si avvisa la cittadinanza che anche altre strade potranno subire disservizi nell’orario indicato.