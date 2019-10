Educazione previdenziale, quale strada prendere? Fontex e LFoundry organizzano un incontro in città

Avezzano. Nell’ambito del mese della educazione finanziaria, il Fondo di previdenza complementare Fontex, con il supporto di LFoundry, organizza due incontri aperti al pubblico sull’educazione previdenziale che si terranno i giorni 18 e 30 ottobre dalle 17.30 presso la Sala Montessori (ora Salotto Nicola Irti) in Via Genserico Fontana ad Avezzano.

Il seminario sarà tenuto in entrambi i casi da Andrea Scaffidi, responsabile del Fondo Fontex e responsabile dell’area “Retirement” per Willis Towers Watson, una delle principali società di consulenza e brokeraggio a livello globale.

“Durante l’incontro sarà fornita una panoramica del sistema previdenziale italiano, dalla pensione INPS alla Previdenza Complementare, per essere in grado di compiere scelte più consapevoli, informate e personali”, dichiara Andrea Scaffidi, responsabile del Fondo Fontex e responsabile dell’area “Retirement” per Willis Towers Watson. Abbiamo voluto realizzare tale iniziativa con un sincero spirito di servizio per sopperire alla carenza di cultura finanziaria e previdenziale in Italia. Infatti, come emerge dall’Indagine sull’Alfabetizzazione Finanziaria della Banca d’Italia, nel nostro Paese si registra una preparazione di molto inferiore alla media OCSE”.

L’incontro è aperto a tutte le persone in età lavorativa e alle loro famiglie.