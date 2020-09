Prevenzione nelle donne, torna operativo l’ambulatorio Lilt di Avezzano

Avezzano. Dopo una pausa dovuta alle stringenti misure anti covid la Lilt Provinciale (lega italiana lotta tumori) presieduta dal dottor Antonio Addari ha ripreso la propria attività di prevenzione oncologica.

Grazie alla preziosa collaborazione di medici specialisti e grazie al lavoro delle volontarie ha riaperto, in tutta sicurezza e nel rispetto scrupoloso della normativa vigente, l’ambulatorio sito in Via Vidimari 64, dove, tramite prenotazione telefonica, vengono effettuate nell’ambito di un programma di prevenzione oncologica le seguenti visite: visita senologica con ecografia per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella, visita ginecologica con ecografia per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile, visita urologica con ecografia per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori alla prostata, visita dermatologica per la prevenzione e diagnosi precoce del melanoma cutaneo.

La lilt è un ente pubblico su base associativa che opera senza fini di lucro per la tutela della salute dei cittadini.e si occupa della diffusione e divulgazione del concetto di prevenzione oncologica praticando attività di diagnosi precoce.

Ed è proprio in virtù della finalità istituzionale e della sua applicazione che nell’ambulatorio sito in Avezzano viene messa a disposizione dei residenti del Comune e dei paesi limitrofi la fruibilità delle prestazioni a fronte di un contributo liberale volontario necessario per la gestione dell’ambulatorio stesso. Il Presidente della LILT, Antonio Addari, e le volontarie invitano i cittadini a sottoporsi a visite periodiche di controllo con ecografia ricordando che la prevenzione oncologica non può essere considerata come un accessorio ma deve far parte dello stile di vita di ognuno di noi. Soltanto in questo modo è possibile combattere l’insorgere di patologie tumorali e salvare vite umane.

Il numero telefonico per prenotare la visita è il seguente:

347/9864439 (Feliciana, volontaria lilt)