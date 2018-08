Prevenzione e divertitimento alla seconda edizione della Color Run di Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Questa mattina, in occasione della Color Run, si è svolta a piazza Gramsci una campagna di prevenzione con l’Avis, la Misericordia e l’Associazione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Le associazioni hanno divulgato materiale informativo e gadget per informare i luchesi sulla prevenzione delle problematiche agli occhi e per ricordare l’importanza di donare il sangue.

Il materiale informativo punta a spiegare in maniera pratica come districarsi con le analisi del sangue e come prevenire problemi agli occhi e alla vista. Nel pomeriggio si svolgerà a partire dalle 5, sempre nel campetto di piazza Gramsci la Color Run, arrivata alla seconda edizione e organizzata dall’associazione Angizia Color Fun in collaborazione con l’Arci. Le iscrizioni rimangono aperte fino al momento della partenza, sono previsti per i partecipanti premi offerti dalle attività commerciali luchesi.

Il ricavato della manifestazione andrà ad iniziare la raccolta fondi per la realizzazione del montascale elettrico nella chiesa di San Giovanni Battista, idea da anni valutata ma che adesso avrà un impulso concreto.

