Prevenzione Coronavirus: azienda Perrone 2.0 realizza mascherine personalizzate, ecco come acquistarle

Avezzano. Prevenzione Coronavirus, l’azienda Perrone 2.0 realizza mascherine personalizzate.

“L’Italia chiede collaborazione. Ognuno con atto di responsabilità è tenuto a far del proprio meglio, nella morsa della paura e di un disagio mai prima d’ora conosciuto in termini collettivi. Per questo Perrone 2.0 si è organizzato per dare il proprio contributo. “Noi come tanti di voi siamo stati fermati nel nostro esercizio, ma ci sembra doveroso, per quanti ne abbiano necessità”, hanno spiegato dall’azienda, “adoperarci per il confezionamento di mascherine che, seppur non salvifiche, possano tornare utili e dare anche un tocco di colore al grigiore di questo terribile momento. Ci sentiamo oltremodo in obbligo di devolvere parte del ricavato di ogni singola vendita in beneficenza. Vogliamo impegnare il nostro tempo così, al fine di poter renderci un poco utili. Collaboriamo,restiamo uniti. Questo il nostro appello”.

“Ogni mascherina sarà double face ,quindi doppio tessuto in cotone sterilizzabile e confezionata artigianalmente. Il costo è di €5,00 di cui il 10% andrà in beneficenza, più spese di spedizione. Ogni 10 pezzi una in omaggio. Da lunedì inizieranno le spedizioni”.

Per prenotazioni contattare il 3510801437.