Presutti: il monumento ai caduti di Avezzano tornerà a splendere. Piazza Torlonia sarà un vanto per la città

Avezzano. Anche il monumento ai caduti di Avezzano è al centro dei lavori che stanno interessando piazza Torlonia. In questi minuti, infatti, gli operai sono al lavoro per terminare l’opera di manutenzione e restauro che darà nuova luce alla scultura. Ecco il messaggio apparso sulla bacheca dell’assessore all’ambiente Crescenzo Presutti:

“Nell’agosto del 1922 il Comune di Avezzano bandi’ un concorso per la realizzazione di un monumento commemorativo degli avezzanesi morti nella prima guerra mondiale da erigersi nel mezzo della nuova Piazza Risorgimento. Nel novembre dello stesso anno la commissione esaminatrice premio’ il bozzetto “Gloria del Fante” dell’artista Ermenegildo Luppi. L’opera è caratterizzata dalla figura imponente della Vittoria raffigurata nell’atto solenne mentre raccoglie le ali e solleva al cielo le armi del trionfo, lo scudo e la spada. Ai lati, due gruppi scultorei completano il monumento: in uno l’autore simboleggia lo scempio della città desolata ed il sacrificio di una mamma che dalle rovine della città terremotata solleva il proprio figlio superstite per offrirlo alla patria. Nell’altro è esaltato il valore del fante che, pur nell’atto di soccorrere un fratello caduto, non si risparmia nella lotta. Il monumento, già pronto nel centro della piazza alla fine del 1925, venne inaugurato il 9 febbraio 1931 alla presenza del Ministro della Guerra. Dopo la seconda guerra mondiale, danneggiato dagli eventi bellici, il monumento venne ristrutturato e nell’occasione trasferito a Piazza Torlonia vicino al Municipio della città”.