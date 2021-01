Prestazioni elevate, stabilità e controllo fluido: da Idio Ridolfi & figli nuovi escavatori Bobcat

Prestazioni elevate, stabilità straordinaria e controllo fluido delle funzioni di lavoro. Le caratteristiche che contraddistinguono i nuovi escavatori Bobcat di Idio Ridolfi & figli si allineano a quella che è la filosofia di base dell’azienda: offrire macchinari che garantiscano risultati impeccabili.

La realtà avezzanese, come vi abbiamo già raccontato (clicca qui per maggiori informazioni) rappresenta un punto di riferimento importante nel centro Italia per la vendita, il noleggio, l’assistenza e i ricambi di macchine e attrezzature per l’edilizia e, proprio per questa ragione, non smette di ricercare e studiare le migliori soluzioni a beneficio dei propri clienti.

Con l’avvio del 2021, in concessionaria c’è aria di novità. E’ stata infatti introdotta una nuova generazione di Escavatori Bobcat compatti da 4/6 tonnellate – modelli: E50z, E55x, E60 serie R2. La parola d’ordine per descriverli? Avanguardia.

Questa nuova gamma di escavatori, per fornirvi solo uno dei tanti esempi possibili, presenta un sistema di tensionamento automatico dei cingoli e un display da.7 pollici. I modelli offrono comfort e standard qualitativi molto elevati. In quanto al design, si distingue per essere robusto e dinamico con ottime finiture.

Le caratteristiche principali della serie R2:

Cabina comfort e visibilità a 360 gradi

Eccellente stabilità

Prestazioni elevate e controllo eccellente

Versatilità: fino a 5 linee idrauliche ausiliarie montate sul bilanciere e la premiata tecnologia A-SAC (Advanced Selectable Auxiliary Control, comando ausiliario avanzato selezionabile) consento di personalizzare la macchina in base ai diversi requisiti degli accessori

Cingoli intelligenti

Profilo girosagoma ZHS per l’E50z e l’E55z (o ZTS – senza ingombro posteriore)

Per rimanere nel tema dell’innovazione e, in particolare, di industria 4.0, con l’installazione di specifici dispositivi, sono possibili sistemi di monitoraggio e controllo a distanza dei macchinari.

Scavare, caricare e scaricare terra o altri materiali non è mai stato così all’avanguardia. Idio Ridolfi & figli vi aspetta!

