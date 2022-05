Presidio sanitario “Serafino Rinaldi” di Pescina: da un anno senza Moc, Mammografia e ortopantomografo

Pescina. L’ospedale Serafino Rinaldi dovrebbe essere un Presidio territoriale, con ambulatori e radiologia strumentale. Da circa un anno non funzionano più Moc, Mammografia e ortopantomografo. Inoltre sono state tolte le ore al Cup e agli specialisti ambulatoriali”.

A denunciare la situazione in cui versa l’ospedale Serafino Rinaldi di Pescina è Fabrizio Conti, rsu Uil.

“Per non parlare della Riabilitazione fisiatrica, dove abbiamo una sola unità effettiva”, scrive Conti, “invitiamo il manager ad intervenire per ripristinare le necessarie apparecchiature e per non indebolire ulteriormente la struttura”.