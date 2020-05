Presidi ospedalieri di Tagliacozzo e Pescina, Fedele a Testa, “Importante ridare subito al territorio servizi fondamentali per la tutela della salute”

Avezzano. “Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55, con la quale si prevede l’adozione di un piano di graduale ripresa delle attività sanitarie finora sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, ho scritto al direttore Roberto Testa per sapere con quali tempistiche e quali modalità, l’ASL 01 procederà alla riattivazione e riapertura dei PPI dei presidi Ospedalieri di Tagliacozzo e Pescina” ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Giorgio Fedele. Avezzano. “Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55, con la quale si prevede l’adozione di un piano di graduale ripresa delle attività sanitarie finora sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, ho scritto al direttore Roberto Testa per sapere con quali tempistiche e quali modalità, l’ASL 01 procederà alla riattivazione e riapertura dei PPI dei presidi Ospedalieri di Tagliacozzo e Pescina”

“I due PPI in questione sono stati chiusi per l’emergenza ma ora, che siamo in una fase di riapertura, è fondamentale che ci si attivi nel più breve tempo possibile per ridare alla Marsica, già ampiamente sofferente in tema di strutture sanitarie, dei servizi strategici in termini di offerta territoriale come quelli di Pescina e Tagliacozzo. E’ importante che la Asl assuma impegni chiari e riscontrabili nei confronti della cittadinanza. Mi aspetto una risposta chiara quanto puntuale dal Direttore generale”. ha concluso Fedele.