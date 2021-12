Presidenza della Provincia dell’Aquila: domani la convalida e la proclamazione di tutti gli eletti

L’Aquila. Domani 20 dicembre 2021 alle ore 11.30 all’Aquila si terrà la convalida del Presidente e dei consiglieri della Provincia dell’Aquila eletti, nella sala consiliare del Comune a villa Gioa, alle spalle del tribunale dell’Aquila.

Il riconfermato Presidente della Provincia Angelo Caruso avrà la maggioranza in Consiglio, con 6 eletti: Vincenzo Calvisi, Gianluca Alfonsi, Dino Iacutone, Gabriella Sette, Nunzio Tarantelli (per la lista di centrodestra) e Maurizio Proietti (lista civica collegata a Caruso).

Per la lista a sostegno di Vincenzo Giovagnorio (che non rientrerà in consiglio per via della mancata elezione) sono stati eletti: Antonella La Gatta, Fabio Camilli, Carmine Silvagni e Valter Chiappini, all’opposizione.

Procederà alla proclamazione degli eletti consiglieri provinciali il presidente del seggio, il segretario generale della Provincia, dott. Paolo Caracciolo, e si procederà anche al giuramento del Presidente della Provincia, Angelo Caruso, da quel momento in poi nei pieni poteri.