President’s Cup 2019, il centro Taekwondo di Celano conquista l’argento in Europa con il marsicano Scamolla

Celano. Il Centro Taekwondo Celano, dei maestri Ennio Cotturone cintura nera VII Dan e Calvino Cotturone cintura nera V Dan, continua ad ottenere successi sia in campo Nazionale che Internazionale. Nella President’s Cup competizione per l’accesso diretto ai prossimi Campionati Europei, l’atleta marsicano Francesco Scamolla dopo ben 5 incontri si aggiudica una storica medaglia d’argento perdendo di misura la finale per 15-13.

La competizione che consente l’accesso diretto ai Campionati Europei ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Europa, ed una strepitosa prestazione di Francesco Scamolla. Cinque incontri hanno portato Francesco a salire sul podio Internazionale. Vince alle qualificazioni rispettivamente con la Francia 10-6, con il Kossovo 14-11, con l’Ukraina 21-0, in semifinale con la Germania 25-5, viene fermato solo in finale 13-15 dall’atleta Spagnolo negli ultimi secondi di un incontro esaltante, complice una svista arbitrale. Entusiasmo da parte di tutto lo staff del Team Cotturone per l’impresa storica e festeggiamenti per l’ennesimo risultato in campo Europeo.

Buone anche le prestazioni degli altri rappresentanti della società castellana insignita dalla medaglia di bronzo al merito sportivo. Ivana Ciccarelli e Nicolas Esposito superano le qualificazioni, ma si fermano agli accessi dei quarti perdendo di misura, mentre Alice Baliva, Mario Ciccarelli e Giada Piccone si fermano alle qualificazioni.

“Siamo la squadra vice campione d’Italia in carica”, racconta il maestro Calvino Cotturone, “questo risultato dimostra a tutti la forza dei nostri atleti e la qualità dei nostri insegnanti: il Centro Taekwondo Celano così come è stato negli anni continua ad essere risorsa e vivaio per la Nazionale Italiana”.