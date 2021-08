Presentazione nuovo direttivo nella serata organizzata dalla Pro Loco di San Pelino

San Pelino. Successo per la serata organizzata dalla Pro Loco di San Pelino. Dopo i duri mesi, difficili, della pandemia, nel massimo rispetto delle norme anti covid, si è tornati in piazza per vivere un momento di festa.

Numerose le persone presenti tra cui molti bambini. L’evento, organizzato dall’associazione pro loco di San Pelino, nell’ambito dei festeggiamenti e con la collaborazione del comitato feste, e grazie al patrocinio del comune di Avezzano, alla presenza del rappresentante di frazione, il consigliere Ernesto Fracassi, è stata l’occasione per presentare, inoltre, il nuovo direttivo, che vede, come suo presidente, Simone Di Cicco, già impegnato nelle varie associazioni di volontariato, Domenico Sebastiani, Matteo Pulsoni, Claudia Volpe e Giuseppina Gagliardi. Lo storico presidente Nino Postorino, in carica da oltre 17 anni, sarà il presidente onorario.

La serata musicale di ieri è la prima di numerose altre attività che vedranno impegnata in prima persona l’associazione. Il prossimo appuntamento, previsto per il 5 settembre sarà la giornata ecologica, volta a ripulire le aree verdi della frazione e a sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente. A questa seguiranno altre iniziative che verranno svolte nel corso dell’inverno per garantire una rinascita post covid di San Pelino, nell’ottica di una coesione tra le diverse anime delle associazioni e della comunità.