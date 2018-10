Presentazione del romanzo “21 giorni”, vincitore del concorso letterario ControSenso

Avezzano. Domenica 7 ottobre, dalle ore 18 presso la libreria Ubik (ex Rusconi), Stefano Di Benedetto presenterà il suo romanzo d’esordio dal titolo “21 giorni”, vincitore dell’edizione di quest’anno del concorso letterario Controsenso.

Interverranno Roberta Di Pascasio, scrittrice e responsabile dell’agenzia letteraria Ponte di carta, e Claudia Valletta, editore del romanzo. Le letture saranno affidate a Mafalda Di Berardino, insegnante e attrice teatrale. Dalla sinossi del romanzo “Si dice che nella vita ci sia un tempo per ogni cosa: quello della spensieratezza, del divertimento, delle esperienze, degli amici e degli amori liberi, delle responsabilità. Si dice anche che prima o poi per ognuno arrivi il momento di scegliere chi intenda essere e e cosa voglia farne della propria esistenza; perché a cambiare città, mestiere, o a ritrovare l’amore viene sempre in tempo, ma tornare indietro da ciò che si è scelto di essere ha il suo prezzo e non sempre è possibile. La vita di Gabriel era entrata esattamente in questa fase: doveva decidere chi voleva essere.”