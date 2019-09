Presentazione dei corsi invernali per la Dynamica Fitness Club di Tagliacozzo nella splendida cornice del Giardino Resta

Tagliacozzo. Nella splendida cornice del Ristorante Giardino Resta di Tagliacozzo sono stati presentati i corsi invernali della Dynamica Fitness Club, associazione sportiva tagliacozzana che organizza corsi di diversi sport. Durante l’evento si sono susseguiti vari interventi guidati dal direttore della comunicazione Vittorio Dattolo. Sono intervenuti gli istruttori, presentando la loro attività e il direttore della struttura Roberto Buzzelli.

Gli istruttori intervenuti sono stati: Edoardo Di Profio per il Taekwondo ITF, Maura per lo Yoga,Simone Rubeo per la sala pesi, Emiliano Nuccetelli per il Crosstraining, Pamela Di Croce per il GAG, Manuela Iacovoni per Samba Fit, Masha Mazan per la danza moderna, Alessandra Melis per la ginnastica artistica, Mariem Anoun per il gioco danza e Valentino Onofri per Sport Estate.

Sono intervenute anche altre associazioni sportive come i Magic Runners, rappresentati da Francesco ed Edoardo Donzelli, la Sportemotion con Max e per centro ippico “Fonte Molanova” con Adelio.

Presenti anche le attività commerciali che sostengono le iniziative della Dynamuica: Antonio Pensa per Cooperativa “La Villa”,

Alessandro Celletti per lo studio architettura Celletti e Daniele Tarquini per lo studio ingegneria Tarquini. Anche L’Itet di Tagliacozzo ha confermato la sua presenza con il prof. Roberto D’Agostino e gli operatori di segreteria Fortunato Lombardi e Maria Pia.

I ringraziamenti dell’associazione per la partecipazione vanno anche alla Dottoressa Simonetta Santini Direttore sanitario dell’Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e alla Dottoressa Rita Tennina – Dirigente biologo del reparto di laboratorio analisi dell’ospedale San Salvatore e tutti i Dottori del reparto intervenuti che hanno preso parte all’evento. Ultimo ringraziamento, ma non certo per importanza, allo Chef Mauro Passalacqua che ogni anno organizza il tutto in maniera impeccabile nella fantastica location del Giardino Resta. Ad allietare la serata le istruttrici di danza, ginnastica e gioco danza che hanno intrattenuto gli ospiti con dei divertentissimi e coinvolgenti balli.