Presentato esposto contro sabotaggi ai cavi dell’illuminazione a Tagliacozzo, sarebbero 22 gli episodi

Tagliacozzo. Un esposto in procura contro ignoti per i presunti casi di sabotaggio avvenuti a Tagliacozzo nei mesi scorsi presentato dal Comune. Sulla vicenda, quindi, potrebbero essere avviate delle indagini contro ignoti sabotatori che avrebbero tagliato i cavi che fanno funzionare la pubblica illuminazione.

Sarebbero stati riscontrati 22 episodi di sabotaggio tra luglio e metà gennaio. ad esempio, il 17 gennaio la ditta Elma srl, alle 20.30 circa, chiamata per eseguire un intervento riguardante il mancato funzionamento della pubblica illuminazione su Via Roma e Via Piave, ha riscontrato nei pressi della cabina elettrica, posizionata davanti alla ex sede Telecom, il taglio netto del cavo che alimenta i tratti di pubblica illuminazione sulle richiamate strade.

I disagi però sono continuati anche in questi giorni. Ci sono state proteste a Villa San Sebastiano con numerose strade al buio e in via Roma ne capoluogo.