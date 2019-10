Presentata la nuova guida del Comune di Sante Marie. A breve verrà illustrata anche alla Bit di Milano

Avezzano. Valorizzare il proprio territorio, dare visibilità alle eccellenze locali e promuovere il turismo ecosostenibile. E’ stato questo il credo del Comune di Sante Marie in questi anni che, mediante l’incessante lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Berardinetti, è riuscito, nell’arco di un ventennio, a ritagliarsi un ruolo di prim’ordine tra i più borghi più frequentati nel centro Italia.

Quasi a corollario del lavoro svolto è stata da poco pubblicata la nuova guida del Comune che deve la sua fama alla storia del brigantaggio e dell’ormai celebre Cammino dei Briganti. La presentazione della stessa è avvenuta ieri mattina all’interno della sala conferenze della Comunità Montana di Avezzano. Presenti il sindaco Lorenzo Berardinetti, il vicesindaco Vincenzo Zangrilli e Federico Falcone, giornalista moderatore dell’incontro.

Aggiornata, rivisitata e, soprattutto, arricchita di informazioni e dettagli circa le sue attrazioni principali, le sue bellezze paesaggistiche e le grandi opportunità turistiche e di svago che questo piccolo borgo è capace di offrire a chi vi si reca, la nuova guida, interamente finanziata dal Comune di Sante Marie, è stata realizzata da Luciana Orlandini, sia con riguardo alla veste grafica che con riguardo ai testi. Un lavoro importante, ricercato, prezioso, che fa di questo libricino una testimonianza straordinaria e approfondita del “paese dei briganti”, luogo dove il tempo si è fermato, dove ci si ritrova ancora in piazza per fare quattro chiacchiere e dove i bambini possono giocare per strada con la spensieratezza di sempre.

“In tutti questi anni in cui sono stato sindaco di Sante Marie ho sempre messo la valorizzazione del territorio al primo posto” ha spiegato Lorenzo Berardinetti “e questa guida nasce proprio perché, a distanza di 18 anni dalla prima volta che uscì, sono state realizzate numerose attività e opere di promozione del nostro borgo. Vale la pena citare il fatto che da anni facciamo parte dell’associazione “Borghi Autentici d’Italia”, dell’associazione “Città delle Grotte” e dell’associazione nazionale “Castagne””.

“Abbiamo” ha proseguito” sviluppato un vero e proprio turismo green, capace di portare gente da tutta Europa, grazie alla nostra natura incontaminata che incontra la passione di chi lì, tra montagne e i sentieri, tra i boschi e le colline, si rifugia per lasciarsi alle spalle lo stress della quotidianità, di una vita frenetica e dei colori grigi delle città. Grazie, soprattutto, alla Riserva Naturale Regionale “Grotte di Luppa” e il “Borgo della lettura” dove, da tre anni a questa parte, vengono premiati i migliori scrittori abruzzesi partecipanti al concorso letterario nell’ambito del festival del giornalismo “Controsenso”. Ma, principalmente, grazie al Cammino dei Briganti che ha portato il nome di Sante Marie in giro per l’Italia e per il mondo. A breve verrà presentata anche alla Bit di Milano. Possiamo solo migliorare e sono certo che lo faremo”, ha concluso.