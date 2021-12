Preparazione al Natale: a Celano catechesi con don Luigi Epicoco

L’evento, che si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid, sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook “Parrocchia Sacro Cuore Celano”.

“Non ho iniziato a lavorare sui social con l’intento di divulgare. Ero parroco all’Aquila nella parrocchia universitaria e dopo il terremoto del 2009 i miei ragazzi erano sparsi per ogni dove. Per raggiungerli ho aperto un primo profilo Facebook: dopo aver celebrato la Messa (spesso da solo), scrivevo e condividevo qualche riga sul Vangelo del giorno. E poi, sempre pensando ai ragazzi, ho iniziato a registrare piccoli video per la domenica, che qualcuno ha raccolto insieme alle registrazioni degli incontri e dei seminari cui partecipavo. Tutto è diventato virale, e molti hanno iniziato a seguire. Il merito, però, non è il mio: è il Vangelo a essere virale perché intercetta ancora il cuore, continua a essere attuale, tocca l’umanità nel profondo”, è quanto egli stesso dichiara in una recente intervista.