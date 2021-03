Preoccupazione per il futuro della comunità: delegazione PD e consiglieri comunali incontrano il commissario Canale

Celano. The show must go on e il PD lo sa bene. Così alla vigilia della Pasqua, il partito democratico continua con il suo lavoro di meeting e confronti politici, come quello avvenuto questa mattina presso il municipio di Celano tra il commissario straordinario Giuseppe Canale, i consiglieri comunali Gesualdo Ranalletta, Angela Marcanio, Calvino Cotturone e la delegazione del Partito democratico composta dall’onorevole Stefania Pezzopane, dal Segretario provinciale Francesco Piacente ed Ermanno Natalini.

“Abbiamo avvertito il dovere di portare al Commissario le preoccupazioni crescenti della comunità locale che, la persistente situazione di limbo amministrativo, sta generando in città. Ringraziamo il dottor Canale per la disponibilità all’ascolto e il buon esito dell’incontro – così in una nota scrivono i consiglieri comunali e gli esponenti democratici. “Siamo di fronte ad una comunità scossa per la gravità delle vicende contestate e ogni giorno sempre più smarrita nella situazione di abbandono politico che il Sindaco, e ciò che resta dell’Amministrazione comunale, stanno determinando con la decisione di non dimettersi”.

Le dichiarazioni dei politici presenti sono proseguite all’unisono, riaffermando l’importanza dell’evento in questione: “L’incontro è stata l’occasione per ribadire, anzitutto, la nostra fiducia nell’azione della Magistratura e il pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza per tutti coloro che sono coinvolti nella grave inchiesta della Procura di Avezzano. Tuttavia non abbiamo potuto tacere tutta l’inquietudine di una comunità che sente forte la necessità di voltare pagina e riprendere liberamente il proprio cammino verso il futuro. Per garantire serenità a questa fase di gestione straordinaria riteniamo sia necessario garantire a tutti i consiglieri comunali di svolgere il proprio mandato nella pienezza delle proprie prerogative, superando le collocazioni di schieramento, ormai archiviate dagli eventi, con l’unica preoccupazione di tutelare la città”.

Non è mancato il sostegno degli esponenti PD al commissario Canale: “Anche per questo abbiamo voluto esprimere al commissario il nostro sostegno per la gestione commissariale, sicuri che il nostro contributo sia insostituibile per assicurare stabilità all’amministrazione e dare l’opportunità, agli altri consiglieri comunali di emanciparsi da un sistema di gestione ormai degenerato. Ma oltre la vicenda giudiziaria e a prescindere dalle dimissioni del Sindaco”, hanno proseguito i presenti, “abbiamo voluto evidenziare come Celano abbia bisogno di azioni immediate che tengano conto del momento storico che viviamo: da questo punto di vista esprimiamo soddisfazione per la campagna di screening di massa attivato in queste ore, così come registriamo molto positivamente la decisione del Commissario di attivare la diretta streaming per le sedute del consiglio comunale.”

“Ora è necessario concentrarsi sul prossimo bilancio comunale che non potrà limitarsi ad essere un mero documento contabile né un semplice atto dovuto” hanno dichiarato gli esponenti dell’incontro, con una chiara volontà di sostegno all’economia dell’Abruzzo e delle sue piccole realtà: “Vogliamo promuovere misure di sostegno all’economia locale, anche attraverso interventi di agevolazione della fiscalità, così come interventi di politica sociale per intervenire sulle fasce della popolazione maggiormente in sofferenza, piegate dalla crisi sanitaria ed economica. Abbiamo chiesto che siano sfruttate tutte le misure approvate dal governo a favore degli enti locali, con circa 1,5 miliardi di risorse destinate alla copertura delle minori entrate e al rilancio dell’economia locale. Torneremo presto dal commissario Canale per continuare quest’azione di confronto” hanno concluso i piddini “assicurare alla città una comune assunzione di responsabilità per superare il momento più difficile della sua storia politica e amministrativa”. Al termine dell’incontro, i consiglieri hanno raggiunto la sala consiliare per l’avvio dei lavori del consiglio comunale che – a causa della mancanza del numero legale – non ha avuto luogo e ottenendo un rinvio al 30 marzo 2021.