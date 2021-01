Prenotare una visita o un esame sarà più facile con la nuova App della casa di cura Di Lorenzo

Per testare l’applicazione ed eventualmente aggiustare il tiro su alcuni dettagli la casa di cura Di Lorenzo ha deciso di iniziarla a testare durante la fase emergenziale del covid per la prenotazioni dei tamponi. “Abbiamo lanciato una prima versione per affrontare la sfida dei tamponi cercando di identificare il maggior numero dei problemi che avrebbero potuto renderla di difficile utilizzo”, ha continuato la Di Lorenzo, “crediamo che a questo punto sia davvero pronta. La prenotazione on-line di tamponi e sierologici è stato un utile test per comprendere la risposta della popolazione, le difficoltà di utilizzo e gli aspetti da migliorare considerata la completezza della nuova App”. Per prenotare una prestazione è possibile ricercarla sia per tipologie di prestazione, sia attraverso il nome del medico che la esegue, sia per data. Contestualmente alla prenotazione si può effettuare anche il pagamento per fare in modo che l’utente possa fare tutto da casa e arrivare nella casa di cura entrando da una corsia preferenziale direttamente all’accettazione e da lì, in pochi minuti, usufruire della sua prestazione.