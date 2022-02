Premio speciale di “Start Impresa” in ricordo della giovane Sonia Pantoli

Avezzano. Il ricordo di Sonia Pantoli è ancora vivo nel ricordo della famiglia e dei colleghi. Per questo il premio speciale nell’undicesima edizione di “Start Impresa” è stato dedicato proprio a lei Sonia Pantoli. L’architetto di Paterno, frazione di Avezzano, è scomparsa a marzo dello scorso all’ospedale di Pescara a causa delle complicazioni dovute dal covid.

In nome della 31enne, ricordata per la sua giovialità e per il suo spirito creativo, è stata creata un’apposita sezione nel corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria, che ha premiato una giovane professionista nell’evento conclusivo del percorso “StartImpresa”.

L’iniziativa, che si è tenuta nei giorni scorsi nella sala convegni di Confindustria a via Raiale a Pescara, è stata promossa dalla sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti – Pescara. All’imprenditrice finalista Daniela Di Piero è stato assegnato il premio speciale ”Sonia Pantoli”, dell’importo di mille euro, dedicato alla giovane e brillante marsicana scomparsa. Il progetto promosso dalla Di Piero è incentrato sull’impresa e sul turismo sociale e per questo ha ottenuto il riconoscimento.