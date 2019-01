Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, Barone ad Avezzano denuncia grave situazione in cui versa il Congo

Avezzano. Giovedì, a partire dalle 12, nella sala consiliare del Comune di Avezzano verrà presentato alla stampa il documento che il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege ha affidato al professore Francesco Barone, in cui viene denunciata la grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Democratica del Congo.

Barone, che da anni collabora con il settore Sociale del Comune, ha scelto Avezzano, insieme a tante altre città, per diffondere il più possibile tra la popolazione italiana la grave situazione in cui versa il Congo, rispettando l’impegno assunto con il medico e attivista congolese Denis Mukwege che da anni si batte per curare i danni fisici interni subiti dalle donne del suo Paese vittime di stupro.

Durante la conferenza verranno proiettate immagini e video relative ai luoghi frequentati da Barone nelle sue missioni umanitarie. La conferenza è aperta a tutti.