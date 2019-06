Il progetto radio Majorana network si aggiudica il premio Niki Aprile Gatti, libri di informatica per gli studenti

Avezzano. Testi di informatica e tessere per acquistare i libri ai vincitori del premio Niki Aprile Gatti. La sesta edizione dell’iniziativa riservata ai ragazzi dell’Istituto Majorana e dedicata al giovane marsicano scomparso all’età di 26 anni è stata vinta dai giovani ideatori della radio scolastica. Il progetto radio Majorana network, nato quattro mesi fa e già radicato tra gli studenti, è stato scelto dalla commissione come iniziativa lodevole e utile per promuovere tra i giovani la condivisione e arginare il disagio e la fragilità.

L’associazione culturale Niki Aprile Gatti onlus fondata da Ornella Gemini in ricordo del figlio, nell’ambito del “Progetto per ricordare un compagno”, ha premiato gli studenti Mario Milone, Alessandro Ciofani, Alessandro Di Benedetto, Antonio Valentino, Anamaria Bianca Bokian, Alessandro Cofini e Federica Di Massimo. A loro la Gemini ha consegnato a nome dell’associazione dei buoni regalo per acquistare dei libri. Alla consegna del premio, che ha visto l’esibizione musicale di alcuni studenti, hanno preso parte anche l’assessore comunale alla Cultura, Katia Agata Spera, il dirigente scolastico Pietro Buzzelli e i curatori dell’evento Maria Concetta Cerasani e Giandomenico Petrollini.

“Ricordare Niki nella sua scuola mi riempie sempre d’orgoglio”, ha commentato la Gemini che ha promosso questa iniziativa proprio nella scuola dove il figlio aveva studiato, “ho voluto donare al Majorana dei libri di informatica che potranno essere consultati da tutti i ragazzi e ai vincitori delle tessere per acquistare dei testi”. Non è mancata, poi, la consegna di una targa ricordo a memoria della sesta edizione del premio Niki Aprile Gatti.