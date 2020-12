Premio in busta paga ai 600 dipendenti della Walter Tosto: 60 anni di successi grazie a voi

Abruzzo. Un bonus in busta paga, per festeggiare i 60 anni di attività, come regalo per aver contribuito a fare grande l’azienda per cui lavorano. Un segnale di positività e di speranza in un momento in cui il futuro appare, a molti italiani, incerto e non sempre sereno.

Ad annunciarlo, in una cordiale e commovente lettera ai suoi oltre 600 dipendenti, tra Chieti e Ortona, sono Walter Tosto e suo figlio Luca, alla guida dell’omonima azienda.

Nata negli anni ’60 del secolo scorso, la “Walter Tosto” iniziò ad operare come azienda manifatturiera, producendo serbatoi, per le imprese vinicole e per i frantoi locali. Negli anni ’70 l’attività si è evoluta prima nella fabbricazione di serbatoi in pressione per GPL / carburante e, successivamente, nella produzione di componenti critici per i mercati internazionali Oil & Gas, Petrolchimico ed Energia (1994). Oggi è uno più importanti costruttori di componenti critici per impianti industriali in tutto il mondo. Il gruppo è diretto da Luca Tosto, figlio di Walter, con il sostegno delle sorelle Catia ed Emanuela. Un gruppo che lavora quotidiamente al fianco dei suoi dipendenti, ai quali anche oggi, viene confermata l’importanza del loro contributo, con un bonus in denaro. Diverso a seconda degli anni di presenza nell’azienda.

“Caro Collaboratore“,

esordiscono i presidenti del gruppo nella lettera inviata ieri a tutti i dipendenti,