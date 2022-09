Premio Hombres Itinerante alla carriera per la scrittrice Emma Pomilio

Pereto. Sabato è stato assegnato il “Premio Hombres Itinerante” alla scrittrice Emma Pomilio, nella sezione premi speciali e territorio.

Il premio, arrivato alla sua XVII edizione e patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Abruzzo, è stato assegnato alla scrittrice avezzanese per la sua carriera letteraria, ricca di bestsellers, che hanno fatto parte di collane prestigiose come ad esempio “il romanzo di Roma”, hanno venduto migliaia di copie e sono stati tradotti persino all’estero. Hombres era l’appellativo con cui il suocero del fondatore del premio Enzo D’Urbano era conosciuto a Pereto, borgo medievale ai confini tra Lazio e Abruzzo, poiché così si rivolgeva ai frequentatori dei locali del paese. Col tempo il premio Hombres è diventato itinerante, spostandosi in tanti altri borghi italiani per valorizzarli e arricchirsi di nuova linfa. Il presidente della giuria è Ilio Leonio.