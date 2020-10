Premio giornalistico Estra per la Iena avezzanese Nina Palmieri

Avezzano. Lunedi 19 ottobre nel Salone d’Onore del CONI, al Foro Italico di Roma, si terrà la cerimonia di premiazione del “Premio giornalistico Estra per lo sport: raccontare le buone notizie”, giunto alla sua terza edizione.

La Iena avezzanese, Giovanna Nina Palmieri è la vincitrice per la Categoria Mezzi a valenza nazionale per giornalisti professionisti dell’ambito “Televisione e radio”. Il Premio promosso da ESTRA S.p.A in collaborazione con USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) ha come oggetto l’individuazione dei migliori articoli e/o servizi di giornalismo (le altre due categorie sono “Carta stampata” e “Web e blog”) in cui venga messo in luce il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport, attraverso l’affermazione dei suoi migliori valori. Obiettivo parallelo è il riconoscimento dello sport quale strumento di responsabilità sociale e crescita per il territorio, mezzo privilegiato per veicolare un modello di vita comunitaria più aperto e inclusivo.

Il premio punta sulla comunione di valori che avvicinano allo sport, ovvero: spirito di gruppo, gioco di squadra, responsabilità e correttezza. Con i suoi servizi la Iena Giovanna “Nina” Palmieri ha toccato più volte le corde dei

telespettatori immergendosi nella realtà, piena di ostacoli ma anche di soddisfazioni, di chi pratica lo sport nonostante carenze fisiche o intellettuali. Per tutti valgono Il suo reportage sui Giochi mondiali di Special Olympics di Los Angeles e quello sulla simbiosi tra Francesco, splendido giovane istruttore, e Marta che affronta l’ Atrofia Muscolare Spinale e si immerge in acqua con il sorriso sulle labbra. Questi servizi sono ricordi indelebili e riferimento

costante nei convegni e nei corsi di formazione anche a livello universitario.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti anche il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente di Estra SpA Francesco Macrì e il Presidente USSI Luigi Ferrajolo. Ospite dell’evento Sara Simeoni, Campionessa Olimpica di salto in alto e “Atleta del Secolo XX” da sempre esempio di sport e di vita al femminile.