Premio Cambiamenti: Quarta tappa abruzzese di presentazione del Premio 2019 presso la Cna di Avezzano

Avezzano. Anche questa edizione del “Premio Cambiamenti” ha suscitato molto interesse, ne è testimonianza il nutrito numero di imprese intervenute ieri, 10 settembre, presso la Cna di Avezzano per la presentazione dell’edizione 2019. Giovani imprese, start-up innovative, progetti vincenti, sono questi gli elementi che hanno caratterizzato l’evento, in occasione del quale, spiega Francesco D’Amore, Presidente della Cna di Avezzano: “abbiamo

ritenuto opportuno lasciare ampio spazio ai protagonisti, ovvero le imprese che hanno avuto modo di raccontare oltre che la propria storia imprenditoriale, anche le loro attività ed i progetti innovativi che ne sono scaturiti”.

Dopo i saluti da parte di Luca Lecce, Presidente Giovani Imprenditori di Cna Abruzzo, Silvio Calice, coordinatore regionale del

Premio Cambiamenti e Maria Campomizzi, portavoce già da anni dei Giovani Imprenditori della Cna Marsicana, i quali hanno dettagliato “il significato ed il meccanismo del Premio” l’attenzione è stata focalizzata, così come sottolineato da Fabrizio Belisari, direttore della Cna di Avezzano, sulla presenza in sala delle vecchie e nuove generazioni di imprenditori, in considerazione del fatto che “non può esistere il pensiero innovativo delle nuove imprese, se non si guarda a quella che è stata per anni la meravigliosa tradizione artigiana del nostro Paese”. Ampio spazio è stato dedicato inoltre ad alcuni imprenditori che, manifestata la loro volontà di candidarsi al Premio Cambiamenti, hanno raccontato, per così dire, il proprio progetto imprenditoriale, suscitando molto interesse tra i presenti.

“Anche in occasione di questo evento” continua Belisari “la Cna ha voluto dare prova di quanto sia importante per gli imprenditori, creare dei network, dei momenti di confronto per scambiare opinioni, idee tra realtà imprenditoriali che, proprio grazie a queste iniziative, molto spesso, escono dal proprio anonimato per raccontarsi”. A conclusione dell’evento, il monito lanciato dal Presidente D’Amore è stato quello rivolto alle start-up affinché “si candidino, peraltro con modalità molto semplice, al Premio Cambiamenti per mettersi in competizione. Una sana competizione che aiuta le imprese ed il territorio in cui esse operano, a crescere”. Ventimila

euro, una settimana di vacanza in una struttura Bluserena, due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, oltre alla partecipazione a importanti masterclass realizzati con la collaborazione dei partner di Cambiamenti, sono i principali premi in palio che, insieme ad alcuni servizi e altre opportunità, messe a disposizione dal CNA.

Per ulteriori informazioni CNA Avezzano – tel. 0863. 414499 e-mail: info@cna-avezzano.it