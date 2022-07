Premio Beatrice Cenci, oggi la presentazione a palazzo Madama (foto)

Roma. “Un orgoglio poter portare per la prima volta nella storia il Comune di Cappadocia in una sala del Senato della Repubblica per la promozione di un evento socioculturale”, le parole, anche emozionate, della Consigliera Silvia Federici questa mattina nella sala Nassirya del Senato della Repubblica.

Alla presenza del senatore Nazario Pagano e del Cavaliere della Repubblica, Irma Conti, in video-call con il Consigliere Regionale, Simone Angelosante, la Consigliera Federici e il direttore artistico della manifestazione, Marco Simeoni, hanno svelato ai presenti i protagonisti di questa seconda edizione.

“Questo evento ha come obiettivo principale la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema importante come la violenza sulle donne che non dovrebbe essere celebrato solamente il 25 novembre. A ricordarcelo è appunto la vicenda dell’eroina popolare Beatrice Cenci, alla quale sono dedicate anche le grotte presenti nel territorio comunale”, conclude la Consigliera, “Un onore avere nel parterre di quest’anno personalità importanti come il Cavaliere della Repubblica Irma Conti e Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia, che da sempre sono in prima linea proprio per combattere la violenza di genere”.

“Oltre l’avvocato Conti e il Portavoce Iacomini, avremo come protagonisti dell’evento la show girl, Vanessa Gravina, l’attore Attilio Fontana, ex vincitore di “Tale e quale show”, l’attrice Clizia Fornasier e Gino Bucci, il mitico “Abruzzese fuori sede” che ormai ha reso popolare il nostro dialetto via Social” – ha spiegato il direttore artistico Marco Simeoni – “Non mancherà la musica con la cantante Francesca Bontempi e il chitarrista Mirko Rossi che si cimenteranno in un tributo alla grandissima Mina. Tante le sorprese che non voglio svelarvi ora, ma che vivremo insieme il 5 agosto nella piazza di Cappadocia”.

L’evento è stato magistralmente moderato dal giornalista e organizzatore generale del Premio, Raffaele Castiglione Morelli, che ha ricordato l’importanza di questo evento che proietta Cappadocia nella rete di promozione turistica e culturale del territorio marsicano e ha sottolineato come questo tipo di eventi sono necessari per continuare ad operare nella battaglia contro la violenza di genere.

Al microfono anche il giornalista Ugo D’Elia che proprio questo mese ha pubblicato un articolo dedicato al territorio di Cappadocia sulla prestigiosa rivista Tesori D’Abruzzo sponsor dell’evento insieme all’editore Paolo De Siena.

Appuntamento quindi il 5 agosto alle ore 21 nella piazza Largo Vittorio Veneto di Cappadocia per la II edizione del Premio, promossa dall’Associazione Culturale Alto Gradimento. La presentazione sarà affidata al giornalista Luca Di Nicola.