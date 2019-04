Premiati gli studenti del Silone di Luco per aver raccontato il mondo dei migranti, tra paure e speranze

Luco dei Marsi. Le speranze, i sogni, le paure, ma anche le proposte, le idee sul mondo che, nello sguardo dei ragazzi, emerge perlopiù aperto e inclusivo. È quanto tratteggiato nei componimenti degli studenti dell’istituto Comprensivo “I. Silone” di Luco dei Marsi, chiamati ad esprimersi sui temi relativi a immigrazione e accoglienza, e tutti premiati nei giorni scorsi nell’ambito del progetto di Servizio Civile condotto in sinergia dall’associazione Rindertimi e dal Comune, sotto l’egida del CSVnet.

Negli elaborati i ragazzi nati all’estero hanno raccontato le esperienze legate al viaggio che li ha condotti in Italia, le opportunità sognate, la nostalgia forte per i nonni rimasti nel Paese d’origine, e, tanto i ragazzi giunti in Italia quanto quelli qui nati, le aspettative, i sogni che li accomunano a ogni altro coetaneo, con lo sguardo al futuro e la speranza di poter essere, un giorno, adulti apprezzati per le loro qualità prima che per la loro provenienza.

Storie che si intrecciano, che pongono al centro i temi delle realtà, delle problematiche e delle opportunità connesse alle migrazioni, e regalano un oceano di emozioni ai presenti, come il ricordo indelebile di un pallone che diventa pretesto per un ideale abbraccio che dissipa i timori e fa sentire “a casa”. È nel racconto di un bambino che, con un groviglio di emozioni, poco dopo il suo arrivo in paese e dopo aver guardato a lungo alcuni coetanei giocare a calcio, si avvicina e chiede timidamente se può unirsi.

È un’accoglienza naturale, semplice e preziosa quella che trova, da parte di quelli che oggi sono nuovi amici e amiche. “Soprattutto in tempi in cui montano intolleranze e oscurantismi, auguriamo a questi giovanissimi, tutti, di vivere un futuro pieno di amicizia e condivisione”, hanno sottolineato i Responsabili del progetto, “Abbiamo molto da apprendere dai nostri ragazzi, che spesso si dimostrano, nella loro spontaneità, le persone migliori”.

All’evento, tenutosi nell’istituto, hanno preso parte, con il dirigente Romolo Del Vecchio, le assessore Silvia Marchi e Valentina Angelucci per l’Amministrazione comunale; per l’associazione Rindertimi il presidente, Gino Milano, e Patrizia De Michelis; il Responsabile locale di progetto, il consigliere Emanuele Zuffranieri; le docenti Lia Cherubini, Valeria Marcelli, Vera Pulsinelli, Daniela Di Marzio, Adelaide Fusarelli; gli alunni delle classi quinte delle sezioni A, B e C, accompagnati dalle insegnanti Leonilde Di Cicco, Santina Panella, Cristina Sansone, Flavia Del Fiacco, Donata Di Giacomantonio; il gruppo classe di 11 alunni in rappresentanza della scuola secondaria dell’Istituto, accompagnati dalla docente Valeria Marcelli; i ragazzi che stanno svolgendo il Servizio civile a Luco dei Marsi, Claudia Ripaldi, Luigi Ciampa, Filomena Catarinacci, Armando D’Alesio.