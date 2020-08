Prelibatezze on the road: la Porchetta Marolo torna nelle feste di paese, ecco i prossimi appuntamenti

San Benedetto dei Marsi. Solo pochi mesi fa, in primavera, sembrava impossibile, eppure, adesso, le sagre e le feste di paese possono riprendere. In forma ridotta, certamente, ma è pur sempre un passo avanti per tornare alla normalità e riportare le attività di ristorazione on the road tra la gente e nelle piazze. A contatto con la gente, insomma. Ci piacerebbe scrivere “a stretto” contatto, ma non si può. Vi sono delle norme ben precise che vanno seguite e rispettate per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus. Ed è giusto sottolinearlo affinché ci si possa divertire in maniera responsabile e, soprattutto, al sicuro.

Per Valerio e Barbara Marolo dell’omonima attività, da oggi, e per i prossimi tre giorni, San Benedetto dei Marsi diventerà l’epicentro della propria attività. Porchetta, pizza fritta, panini, contorni e insalatone saranno disponibili in occasione della festa in paese. Presenti anche a Trasacco, con la festa in onore di San Cesidio, dove la famiglia Marolo gioca in casa. Da domenica a martedì i buonissimi panini della Porchetta Marolo si potranno mangiare anche nei pressi della rinnovata e bellissima piazza del borgo marsicano.

E’ bellissimo ritornare tra la gente, per strada, nelle feste e negli aventi pubblici. Vogliamo, però, lanciare un appello affinché si utilizzi la mascherina e vengano rispettate le norme di distanziamento. Divertirsi e stare insieme va bene ma dobbiamo rispettare noi stessi e gli altri. Passate a trovarci, vi aspettiamo con i nostri assortimenti di cibi tutti cucinati e preparati sul momento

La Porchetta Marolo è un’attività di famiglia che va avanti da molti anni ormai. Questo ha permesso loro di farsi conoscere e apprezzare per la grande qualità dei prodotti venduti dietro al bancone, che siano primi piatti, secondi piatti, fritti o semplici panini. Tutto è cucinato con grande amore e sincera dedizione verso il mondo culinario. Nulla viene lasciato al caso e ogni ricetta viene impreziosita dalla grande disponibilità di Valerio e Barbara nell’accontentare i propri clienti.