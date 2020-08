Prelibatezze on the road, la porchetta di Trasacco torna a Tagliacozzo con Valerio e Barbara Marolo

Tagliacozzo. C’è tempo fino alle 13 per visitare la fiera di Tagliacozzo, divertentosi a girare fra i vari stand presenti in compagnia di amici e curiosi, e dove, fra le altre cose, c’è anche la porchetta trasaccana di Valerio e Barbara Marolo, considerata all’unanimità come una tra le più buone nell’intera provincia dell’Aquila.

Il ritorno alla normalità è cosa ormai fatta. Le stringenti limitazioni per evitare la diffusione del coronavirus fanno sempre più spazio alla necessità per gli ambulanti e i commercianti di riappropriarsi dei propri spazi, anche per garantire il prosieguo dell’attività già particolarmente gravata dai mesi di lockdown.

La Porchetta Marolo è un’attività di famiglia che va avanti da molti anni ormai. Questo ha permesso loro di farsi conoscere e apprezzare per la grande qualità dei prodotti venduti dietro al bancone, che siano primi piatti, secondi piatti, fritti o semplici panini. Tutto è cucinato con grande amore e sincera dedizione verso il mondo culinario. Nulla viene lasciato al caso e ogni ricetta viene impreziosita dalla grande disponibilità di Valerio e Barbara nell’accontentare i propri clienti.