Prelibatezze on the road, la cucina mobile di Marolo è garanzia di genuinità e…qualità in tavola

Avezzano. L’attività di “ristorazione on the road” di Valerio e Barbara Marolo va avanti da molti anni. Questo ha permesso loro di farsi conoscere e apprezzare per la grande qualità dei prodotti venduti dietro al bancone, che siano primi piatti, secondi piatti, fritti o semplici panini.

Tutto è cucinato con grande amore e sincera dedizione verso il mondo culinario. Nulla viene lasciato al caso e ogni ricetta viene impreziosita dalla grande disponibilità di Valerio e Barbara nell’accontentare i propri clienti.

Veloci e preparati, Valerio e Barbara riescono a servire più persone contemporaneamente. Il merito, oltre che alla grande professionalità di entrambi, è da ascriversi alla cucina presente sul furgone, di ultima generazione, fornita delle più moderne tecnologie per preparare i pasti e, cosa ben più importante, facile e rapida da organizzare e pulita.

Il nostro obiettivo è dare il 100% ogni giorno. La soddisfazione dei nostri clienti viene prima di tutto – dichiara Barbara Marolo. Offriamo prodotti freschi, genuini, di provenienza certa e, soprattutto, di altissima qualità. Selezioniamo accuratamente ciò che cuciniamo. Per noi la qualità viene prima di tutto

Un’attività di ristorazione on the road di ultima generazione, perfettamente in grado di realizzare cibi da asporto con celerità e, soprattutto, nel più completo rispetto delle normative igienico sanitarie.

Panini farciti in vario modo, pizze fritte, polli arrosto e poi, ancora, contorni e antipasti di vario genere. Il tutto rigorosamente cucinato sul posto e pronto per essere consumato ovunque vogliate. Barbara e Valerio sapranno accontentarvi con le loro numerose ricette.

