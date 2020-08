Prelibatezze On the Road: finalmente le fiere, la porchetta Marolo riparte da Subiaco

Avezzano. Un’attesa lunga cinque mesi che oggi, finalmente, giunge al termine. Le misure di sicurezza per contrastare il diffondersi del Covid-19 prevedevano l’impossibilità di organizzare sagre, fiere, e grandi eventi enogastronomici all’aperto. Il divieto di assembramento vigeva incontrastato come ultimo baluardo prima di tornare alla normalità. Ora, però, qualcosa sta cambiando e anche grazie al buon senso delle realtà territoriali alcuni Comuni prendono coraggio e tornano ad aprire le piazze ai venditori ambulanti.

Dopo tanti sacrifici e tanta abnegazione, finalmente ripartiamo anche con le fiere. Farlo proprio oggi, il giorno di San Lorenzo, quello delle stelle cadenti, è emozionante e di buon auspicio. Siamo felicissimi di poter far conoscere la nostra cucina anche lontano dai nostri abituali confini

Valerio e Barbara Marolo non nascondono l’entusiasmo e la soddisfazione per un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità tanto ambita e auspicata. “C’è stato anche un momento in cui ci siamo sentiti abbandonati e lasciati in balia degli eventi, senza prospettive e senza garanzie sul come e sul quando ripartire“, spiega Barbara. Oggi, però, si compie quel passo in avanti necessario per guardare al futuro con più ottimismo e maggiore propositività.

Non ci siamo mai abbattuti e abbiamo sempre continuato a lavorare con passione e determinazione. Anche noi meritiamo maggiori tutele. Questo è il periodo dell’anno nel quale si lavora maggiormente e quindi speriamo che anche altre fiere possano essere realizzate

“Ecco dove passare a trovarci: martedì a Pescina, mercoledì a Carsoli, giovedì a Tagliacozzo, venerdì a Luco dei Marsi, sabato ad Avezzano e domenica a San Benedetto dei Marsi”.