Prelibatezze on the road: dal mercato al domicilio, Valerio e Barbara Marolo al fianco dei loro clienti

Avezzano. Con la chiusura, se pur parziale dei mercati, è arrivato il momento per le attività di ristorazione on the road di rinnovare la propria offerta. Il periodo, senza dilungarci ulteriormente, è complesso per tutti, lo sappiamo bene, ma ai coniugi Valerio e Barbara Marolo non manca la determinazione per continuare a lavorare con entusiasmo e abnegazione. E pazienza se comporta qualche sacrificio di più, arriveranno giorni migliori. Lo sanno loro e lo sappiamo noi.

Ogni giorno i nostri clienti, sia quelli più affezionati che quelli che ci hanno scoperti da poco, ci contattano per chiederci se prenderemo parte al mercato nel loro paese. Ovviamente cerchiamo di accontentare tutti ma in alcune occasioni è capitato che i mercati fossero annullati, proprio per fronteggiare questa emergenza coronavirus. Li abbiamo accontentati con il nostro asporto e, in alcuni casi, anche con la consegna a domicilio

Il sorriso di Valerio e Barbara è contagioso. Non mancano di farsi forza a vicenda e non si tirano indietro di fronte al dovere. La consegna a domicilio sta dando garanzie di portare avanti l’attività, soddisfacendo i clienti nel portare loro panini, pizze fritte, contorni e secondi piatti. Basta solo mettersi in contatto e le consegne verranno effettuate non solamente ad Avezzano ma anche nei dintorni del capoluogo marsicano.

Un modo inevitabile per portare avanti un’attività, quella della ristorazione, che indubbiamente è tra le più colpite dalle misure per il contenimento del coronavirus. Ma entrambi non demordono e rinnovano la propria offerta. I tanti clienti in giro per la Marsica chiedono a gran voce la loro presenza ma, quando ciò non è possibile, come spiega Barbara “siamo noi a venire da voi“.

Per info e contatti:

320.1781635 Valerio

320.6444194 Barbara