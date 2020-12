Prelibatezze on the road: dal mercato al domicilio, come cambia la ristorazione su gomma

Avezzano. Mercati chiusi, mercati aperti. Dibattito, questo, sulla funzionalità degli stessi, che ha tenuto banco nel corso delle ultime settimane in cui, oltre agli ormai famosi DPCM, anche i sindaci del territorio, in virtù delle proprie funzioni e competenze, hanno potuto scegliere se mantenerli aperti o chiuderli per la pubblica sicurezza in virtù dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

L’Abruzzo è tornato ad essere zona arancione, non senza qualche peripezia burocratica di troppo, e subito si è riaccesa quella fiammella chiamata “normalità”.

I mercati tornano ad appuntamento fisso e, per coloro che lo riempiono con i propri stand, il sorriso è più contagioso che mai. Il clima mite di questa metà dicembre è un valore aggiunto, poi, per chi volesse visitarli. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per rivivere i mercati con interesse e coinvolgimento, ma senza disattendere le norme per contrastare il diffondersi del coronavirus.

Ai coniugi Valerio e Barbara Marolo non manca la determinazione per continuare a lavorare con entusiasmo e abnegazione. Non mancano di farsi forza a vicenda e non si tirano indietro di fronte al dovere. La consegna a domicilio sta dando garanzie di portare avanti l’attività, soddisfacendo i clienti nel portare loro panini, pizze fritte, contorni e secondi piatti.

Basta solo mettersi in contatto e le consegne verranno effettuate non solamente ad Avezzano ma anche nei dintorni del capoluogo marsicano.

Ogni giorno i nostri clienti, sia quelli più affezionati che quelli che ci hanno scoperti da poco, ci contattano per chiederci se prenderemo parte al mercato nel loro paese. Ovviamente cerchiamo di accontentare tutti , abbiamo anche aggiunto fritti di baccalà e chele di granchio. Li abbiamo accontentati con il nostro asporto e, in alcuni casi, anche con la consegna a domicilio

Un modo inevitabile per portare avanti un’attività, quella della ristorazione, che indubbiamente è tra le più colpite dalle misure per il contenimento del coronavirus. Ma entrambi non demordono e rinnovano la propria offerta. I tanti clienti in giro per la Marsica chiedono a gran voce la loro presenza ma, quando ciò non è possibile, come spiega Barbara “siamo noi a venire da voi“.

Per info e contatti:

320.1781635 Valerio

320.6444194 Barbara